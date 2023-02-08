Набережная Новороссийска покрылась ледяной глазурью после урагана

Прибрежные улицы и набережная им. Адмирала Серебрякова в Новороссийске покрылись толстым слоем льда в результате норд-оста (северо-восточный ветер). Снимки опубликовал местный фотограф Сергей Елизаров (Sega Black-Sea).

Фото: Сергей Елизаров (Sega Black-Sea)

«Царство Снежной королевы», — подписаны фотографии.

С 6 февраля в городе объявлено штормовое предупреждение по ураганному ветру. Два дня ледяной норд-ост порывами до 38 метров в секунду, срываясь с Маркотхского хребта, переворачивает остановки, сносит крыши домов, вырывает с корнем деревья и создает ледяные скульптуры на улицах. Под действием мороза и ветра морские брызги быстро замерзают, создавая ледяную глазурь.

Последствия урагана на побережье Кубани — в фотогалерее «Унесенные ветром».

Наталья Решетняк

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