В Ярославле организатора стройки судили за обрушение опалубки на двух рабочих

Заволжский районный суд Ярославля прекратил уголовное дело организатора стройки, допустившего падение опалубки на двух строителей. Об этом «Ъ-Ярославль» рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГБУ «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» Фото: ГБУ «Пожарно-спасательная служба Ярославской области»

Происшествие случилось 17 августа 2021 года при строительстве жилого дома на улице Стопани. Как установило следствие, организатор стройки, возводя железобетонное перекрытие между цокольным и первым этажом дома, не укрепил должным образом опалубку, которая рухнула на двух рабочих, находившихся на цокольном этаже.

В итоге одному из пострадавших потребовалась госпитализация – у него была сломана нога. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Его рассматривал Заволжский районный суд. Как пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда, «уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон». Решение вступило в законную силу.

Андрей Иванов