Экс-главу центра досуга в Татарстане осудили за присвоение премий сотрудников

Бывшего главу центра по культурно-досуговому обслуживанию населения (имя не упоминается) будут судить в Камско-Устьинском районе Татарстана. Ее обвиняют в присвоении премий сотрудников. Об этом говорится в сообщении прокуратуры республики.

Следствие считает, что в последние годы, будучи на посту руководителя центра, обвиняемая необоснованным образом издавала указы о премировании самой себя и двух своих коллег, при этом часть денег она забирала себя.

Также ее обвиняют в том, что она фиктивно устроила на работу двоих человек, один из которых – ее родственник, и деньги за своих работников она забирала себе. В итоге она нанесла ущерб бюджету на 245 тыс. руб.

Вину обвиняемая признала. Деньги она вернула. В итоге суд дал ей условный срок, дав 3,5 года с испытательным сроком в три года. При этом ей запретили в течение двух лет занимать руководящие должности в государственных и муниципальных организациях.

"Ъ-Казань"