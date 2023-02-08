«Вымпелком» определился с покупателем

Власти согласовали продажу «Вымпелкома» топ-менеджменту российской компании. Об этом заявили в самом холдинге Veon, который уходит из России. Его акции на фоне этой новости в моменте дорожали более чем на 6%. Согласие на сделку дала правительственная комиссия и ФАС. Долгое время продажу не получалось согласовать, в том числе из-за вопроса облигаций Veon. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, российскому топ-менеджменту предстоит их выкупить в течение «одного-двух месяцев».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Что ожидает держателей облигаций компании Veon? На этот вопрос ответил главный аналитик инвестиционной компании «Иволга Капитал» Марк Савиченко: «Процесс сделки еще не очень понятен, возможно, это будет какой-то прямой выкуп, возможно, будут выпущены замещающие облигации, но новость, безусловно, позитивная. Недавно держатели еврооблигаций Veon с погашением в 2023 году согласились на изменения в условиях выпуска. Основное — это перенесение сроков погашения обоих выпусков на восемь месяцев.

Компания еще 14 октября 2022 года подготовила приглашение для держателей бумаг, чтобы вступить с ними в контакты и попытаться найти решение. Нужно зайти на сайт Veon, на котором есть раздел "Инвесторам", там можно или оставить свои контакты, или напрямую им написать».

Продажа — хорошая новость и для самого «Вымпелкома»: с зарубежным игроком в составе акционеров компания рисковала потерять свои позиции на рынке, отметил аналитик TelecomDaily Денис Кусков: «Дальнейшее развитие компании в России ставилось под угрозу по той причине, что сейчас в основном растет рынок государственных заказов, B2G, тогда как B2C и B2B находятся на прежних позициях. И если бы этого не произошло, то компания "Вымпелком" могла бы практически сойти с дистанции.

Рассматривались несколько вариантов, в частности, продажа топ-менеджменту, продажа какому-то инвестиционному фонду либо группе лиц, допустим, "Альфа-групп", которая входила в состав акционеров со стороны России. Действительно было много согласований с точки зрения как самой компании Veon, так и регуляторов.

Но все закончилось благополучно, компания будет в дальнейшем работать.

Сейчас, особенно на фоне слухов о приобретении "Мегафона" "Ростелекомом", очень важно сохранить конкурентоспособность отрасли для того, чтобы были и хорошие ценовые характеристики, и качество связи».

Стоимость «Вымпелкома» сам Veon оценивал в 370 млрд руб. Предполагалось, что холдинг должен получить только 130 млрд руб., а оставшаяся часть будет погашена за счет списанного на российский бизнес долга. В руках своих топ-менеджеров «Вымпелком», скорее всего, не задержится, так как это слишком крупный актив, которому понадобятся инвестиции, подчеркнул аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко:

«Нет подобных прецедентов, чтобы команда менеджмента управляла каким-то большим бизнесом. Как правило, владельцем все равно является какая-то достаточно мощная группа, которая может этот бизнес удерживать в своих руках и давать ему развитие. Нужно ведь уметь не только приобрести, но и удержать актив, чтобы он хотя бы просто оставался на плаву. Все это сделать на уровне просто оперативного управления достаточно сложно».

Ранее “Ъ” сообщал, что интерес к «Вымпелкому» проявляли «Газпром-медиа холдинг», МТС и Сбербанк. В самой компании заявляли, что никаких переговоров по перепродаже не ведут.

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Иван Корякин