Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Вымпелком» определился с покупателем

Выгодна ли сделка для инвесторов и самой компании

Власти согласовали продажу «Вымпелкома» топ-менеджменту российской компании. Об этом заявили в самом холдинге Veon, который уходит из России. Его акции на фоне этой новости в моменте дорожали более чем на 6%. Согласие на сделку дала правительственная комиссия и ФАС. Долгое время продажу не получалось согласовать, в том числе из-за вопроса облигаций Veon. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, российскому топ-менеджменту предстоит их выкупить в течение «одного-двух месяцев».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Что ожидает держателей облигаций компании Veon? На этот вопрос ответил главный аналитик инвестиционной компании «Иволга Капитал» Марк Савиченко: «Процесс сделки еще не очень понятен, возможно, это будет какой-то прямой выкуп, возможно, будут выпущены замещающие облигации, но новость, безусловно, позитивная. Недавно держатели еврооблигаций Veon с погашением в 2023 году согласились на изменения в условиях выпуска. Основное — это перенесение сроков погашения обоих выпусков на восемь месяцев.

Компания еще 14 октября 2022 года подготовила приглашение для держателей бумаг, чтобы вступить с ними в контакты и попытаться найти решение. Нужно зайти на сайт Veon, на котором есть раздел "Инвесторам", там можно или оставить свои контакты, или напрямую им написать».

Как «Вымпелком» ушел за долги

Как «Вымпелком» ушел за долги

Продажа — хорошая новость и для самого «Вымпелкома»: с зарубежным игроком в составе акционеров компания рисковала потерять свои позиции на рынке, отметил аналитик TelecomDaily Денис Кусков: «Дальнейшее развитие компании в России ставилось под угрозу по той причине, что сейчас в основном растет рынок государственных заказов, B2G, тогда как B2C и B2B находятся на прежних позициях. И если бы этого не произошло, то компания "Вымпелком" могла бы практически сойти с дистанции.

Рассматривались несколько вариантов, в частности, продажа топ-менеджменту, продажа какому-то инвестиционному фонду либо группе лиц, допустим, "Альфа-групп", которая входила в состав акционеров со стороны России. Действительно было много согласований с точки зрения как самой компании Veon, так и регуляторов.

Но все закончилось благополучно, компания будет в дальнейшем работать.

Сейчас, особенно на фоне слухов о приобретении "Мегафона" "Ростелекомом", очень важно сохранить конкурентоспособность отрасли для того, чтобы были и хорошие ценовые характеристики, и качество связи».

Как Veon начал урегулирование долгов 2023 года

Как Veon начал урегулирование долгов 2023 года

Стоимость «Вымпелкома» сам Veon оценивал в 370 млрд руб. Предполагалось, что холдинг должен получить только 130 млрд руб., а оставшаяся часть будет погашена за счет списанного на российский бизнес долга. В руках своих топ-менеджеров «Вымпелком», скорее всего, не задержится, так как это слишком крупный актив, которому понадобятся инвестиции, подчеркнул аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко:

«Нет подобных прецедентов, чтобы команда менеджмента управляла каким-то большим бизнесом. Как правило, владельцем все равно является какая-то достаточно мощная группа, которая может этот бизнес удерживать в своих руках и давать ему развитие. Нужно ведь уметь не только приобрести, но и удержать актив, чтобы он хотя бы просто оставался на плаву. Все это сделать на уровне просто оперативного управления достаточно сложно».

Ранее “Ъ” сообщал, что интерес к «Вымпелкому» проявляли «Газпром-медиа холдинг», МТС и Сбербанк. В самой компании заявляли, что никаких переговоров по перепродаже не ведут.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Корякин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...