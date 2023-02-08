70 домов в деревне Омутница в Удмуртии остались без водоснабжения из-за аварии

В Глазовском районе Удмуртии в деревне Омутница с 6 февраля без воды остается 70 домов. Как рассказал глава района Вячеслав Сабреков во «ВКонтакте», причиной стал порыв водопровода, к которому привел износ сетей. На сегодняшний день их ветхость составляет 90%.

7 февраля в деревне начались ремонтные работы. Отмечается, что жители смогли запастись водой с 14:00 до 16:00.

В настоящее время ремонтные работы продолжаются, ситуация находится под контролем. На место выезжал заместитель главы Глазовского района по вопросам строительства и ЖКХ Дмитрий Целоусов, который сообщил о планах устранить аварию к концу дня. Восстановить водоснабжение планируется сегодня к вечеру.