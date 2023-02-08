Doucal’s представили новую обувную линейку

Марка Doucal’s представила новую обувную коллекцию для сезона весна-лето 2023. Дизайнеры решили назвать линейку «Вечная классика», потому что она состоит из базовых и универсальных обувных моделей. В коллекцию вошли пенни-лоферы, дерби и монки — все модели выполнены из натуральной кожи или замши. Цветовую палитру Doucal’s решили оставить сдержанной — оттенки варьируются от глубокого зеленого до классического темно-коричневого цвета. Плетеная обувь из коллекции будет отлично сочетаться с легкими летними костюмами — из тонкой шерсти, шелка или льна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Doucal’s Фото: Doucal’s