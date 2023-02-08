В Каменске-Уральском сообщили о минировании военкомата

К зданию военкомата Каменска-Уральского (Свердловская область) на улице Паровозников, 7 прибыли спецслужбы. Как указали читатели группы «ЧП Каменск-Уральский» во «ВКонтакте», объект оцеплен полицией. По данным ЕАН, причиной стало поступившее сообщение о минировании учреждения. В военкомате отказались комментировать эту информацию.

В октябре прошлого года спецслужбам поступило сообщение о минировании военкомата на улице Панина в Нижнем Новгороде. Тогда тревога оказалась ложной — специалисты проверили здание и не обнаружили взрывных устройств.

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