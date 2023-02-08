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Нижегородская клиническая кардиобольница получила статус НИИ

Специализированная кардиохирургическая клиническая больница Нижегородской области получила статус научно-исследовательского института. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, статус НИИ позволит больнице претендовать на участие в международной научной работе и привлекать для своего развития гранты и специальные научные премии.

По этой схеме больница уже в 2023 году планирует дополнительно привлечь 100 млн руб. на проведение научной работы.

Андрей Репин

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