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Житель Геленджика осужден за нападение на полицейских с ножом-мачете

Краснодарский краевой суд признал жителя Геленджика Александра Вяткина виновным в посягательстве на жизнь сотрудников полиции, подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на 16 лет и 4 месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов края. В марте 2022 года господин Вяткин, называющий себя «гражданином СССР», напал на полицейских с ножом-мачете.

По данным суда, Александр Вяткин являлся подсудимым по делу о причинении легкого вреда здоровью, 3 марта 2022 года в дом к Вяткину пришли судебные приставы, чтобы доставить его в суд, так как он не ходил на заседания. Хозяин дома заявил, что не признает полномочий суда, так как является гражданином СССР, после чего достал мечете и начал размахивать оружием. Когда в дом прибыли сотрудники полиции, агрессивный мужчина начал наносить им удары, один сотрудник полиции получил рану руки, а другой был ранен в голову.

В суде обвиняемый Вяткин не признал вину, он объяснял произошедшее цитатами из «Книги притчей Соломоновых». По приговору суда первые четыре года лишения свободы Александр Вяткин проведет в тюрьме, затем отправится в колонию строго режима.

Анна Перова, Краснодар

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