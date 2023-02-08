20-летнего жителя Удмуртии подозревают в мошенничестве со штрафами в отношении предпринимателя

В Удмуртии 20-летнего ранее судимого жителя Завьяловского района подозревают в мошенничестве в отношении предпринимателя. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, общая сумма причиненного ущерба составила 195 тыс. руб.

По данным следствия, в 2022 году молодой человек и потерпевший организовали совместный бизнес по строительству и сдаче в аренду помещений. Однако затем мужчина предоставил партнеру документы, согласно которым были выявлены нарушения. Потерпевший оплатил штрафы по указанным реквизитам.

Однако в дальнейшем выяснилось, что молодой человек предоставил поддельные документы, а поступившие средства перевел на свой личный счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.