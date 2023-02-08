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Семейную пару осудили за хищение 9,5 млн рублей у нижегородцев

Нижегородский райсуд рассмотрел уголовное дело супругов, обвиненных в особо крупном мошенничестве под видом инвестиций, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

По фабуле дела подсудимые зарегистрировали компанию и разместили в соцсетях рекламу о привлечении денег под ежемесячные проценты на развитие бизнес-проектов. Однако на деле средства граждан похищали: за год семейная пара обманула 49 жителей Нижнего Новгорода на 9,5 млн руб.

Приговором суда мужчине назначено 5,1 года колонии, женщина получила 5 лет лишения свободы условно.

Владимир Зубарев

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