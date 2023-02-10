Вселенной не грозит тепловая смерть

Немецкий физик и химик Вальтер Нернст, лауреат Нобелевской премии по химии 1920 года, является автором теории происхождения мира, сменяющей устаревшую теорию Канта—Лапласса. Эта теория носит диалектический характер.
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Согласно Канту—Лаплассу, первоначальный вращающийся мировой туман под влиянием ньютоновского притяжения сгущается в ядра, которые сокращаются дальше, накаляются, превращаются в звезды и вращаются все скорее, потом от них отрываются кольца, из которых образуются планеты.
Эта гипотеза заставляет предполагать, что вселенная имела определенное начало во времени, а также определенный конец во времени. Вселенной грозит так называемая тепловая смерть. При каждом механическом процессе часть работы превращается в теплоту, которая путем излучения окончательно рассеивается и пропадает в мировом пространстве, так что в конечном итоге не будет более различий температуры, что равносильно смерти вселенной.
Теория профессора Нернста предполагает вечно новое образование миров, нося таким образом ярко-диалектический характер. Постепенное охлаждение и истощение звезд ведет к разложению их материи в мировом эфире, наряду с потерей энергии происходит также отдача материи. Конечные продукты радиоактивного разложения возвращаются в энергию эфира. Но из эфира образуются атомы, происходит вечный круговорот.
Теория Нернста устраняет не только перспективу «тепловой смерти» вселенной, но также и перспективу «смерти материи», возникшую в науке в связи с открытием радия.
Теорию Вальтера Нернста пересказал в статье, опубликованной в «Известиях» 24 декабря 1922 года, инженер Ф. Дав.