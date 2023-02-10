Вселенной не грозит тепловая смерть

Немецкий физик и химик Вальтер Нернст, лауреат Нобелевской премии по химии 1920 года, является автором теории происхождения мира, сменяющей устаревшую теорию Канта—Лапласса. Эта теория носит диалектический характер.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: greg rakozy / unsplash.com Фото: greg rakozy / unsplash.com

Согласно Канту—Лаплассу, первоначальный вращающийся мировой туман под влиянием ньютоновского притяжения сгущается в ядра, которые сокращаются дальше, накаляются, превращаются в звезды и вращаются все скорее, потом от них отрываются кольца, из которых образуются планеты.

Эта гипотеза заставляет предполагать, что вселенная имела определенное начало во времени, а также определенный конец во времени. Вселенной грозит так называемая тепловая смерть. При каждом механическом процессе часть работы превращается в теплоту, которая путем излучения окончательно рассеивается и пропадает в мировом пространстве, так что в конечном итоге не будет более различий температуры, что равносильно смерти вселенной.

Теория профессора Нернста предполагает вечно новое образование миров, нося таким образом ярко-диалектический характер. Постепенное охлаждение и истощение звезд ведет к разложению их материи в мировом эфире, наряду с потерей энергии происходит также отдача материи. Конечные продукты радиоактивного разложения возвращаются в энергию эфира. Но из эфира образуются атомы, происходит вечный круговорот.

Теория Нернста устраняет не только перспективу «тепловой смерти» вселенной, но также и перспективу «смерти материи», возникшую в науке в связи с открытием радия.

Теорию Вальтера Нернста пересказал в статье, опубликованной в «Известиях» 24 декабря 1922 года, инженер Ф. Дав.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев