Простое лекарство от депрессии

Международное исследование показало, что риск развития депрессии различается в зависимости от интенсивности физических нагрузок. Совсем небольшая доза физкультуры резко улучшает прогноз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Научные исследования уже много раз доказали положительное влияние физкультуры на развитие депрессии. Так, например, в 2018 году на основе метаанализа 49 исследований с участием 266 939 человек было установлено, что чем выше физическая нагрузка, тем ниже вероятность депрессии, причем независимо от страны, расы, возраста или национальности. На этот раз многонациональный коллектив ученых из Великобритании, Австралии, Финляндии, Бразилии, Сингапура и Польши решил сконцентрироваться на количественных показателях и выяснить, как на развитие депрессии влияет интенсивность физической нагрузки. Специалисты изучили 15 проспективных исследований (в ходе таких исследований состояние участников прослеживают от начала до момента фиксации результатов) с участием 191 130 человек и суммарным временем наблюдения 2 110 588 человеко-лет. В работе они использовали рекомендации по физической активности, которые существуют в США и других странах мира. В соответствии с ними взрослым рекомендованы умеренные аэробные нагрузки (имеется в виду быстрая ходьба) в течение 2,5–5 часов в неделю или 1,25–2,5 часа интенсивных упражнений.

Оказалось, что между интенсивностью физической нагрузки и депрессией существует обратная нелинейная зависимость. У людей, чья физическая активность составляла половину рекомендованной, риск развития депрессии снижался на 18% по сравнению с теми, кто вообще никаких нагрузок не получал, а у тех, кто соответствовал рекомендациям,— на 25%. То есть даже относительно небольшие нагрузки значительно уменьшали вероятность депрессии. Правда, при дальнейшем повышении физической нагрузки потенциальная польза сокращалась, а неопределенность росла. По оценкам ученых, если бы наименее активные взрослые выполняли существующие рекомендации по физической активности, можно было бы предотвратить 11,5% случаев депрессии.

Как предполагают исследователи, причина этого явления — острая нейроэндокринная и воспалительная реакция организма на физическую активность, в том числе активация эндоканнабиноидной системы (система восстановления после стресса, которая обычно находится в неактивном состоянии и активируется на короткое время, чтобы помочь организму прийти в норму). Кроме того, физические нагрузки запускают долговременную адаптацию, включая изменения в нейронной архитектуре мозга. Нельзя также сбрасывать со счетов социально-психологические и поведенческие факторы: активный человек позитивнее воспринимает свой внешний вид и физическую форму, у него расширяется круг общения, появляется собственная стратегия преодоления стресса. Свое влияние оказывает и окружающая среда. Человек, который занимается спортом или хотя бы просто быстро ходит, вероятнее всего, делает это в парке. Между тем зеленые зоны сами по себе снижают риск депрессии. А вот повышенный уровень шума и депрессивность района проживания могут перечеркнуть все положительные стороны физических занятий. Возможно, именно с этими разнонаправленными тенденциями связаны противоречивые выводы, содержащиеся в различных исследованиях, которые вошли в метаанализ.

Авторы исследования считают, что сделанные ими выводы будут полезны медработникам, дающим советы по здоровому образу жизни, особенно если речь идет о малоподвижных людях, которые считают существующие рекомендации не имеющими связи с реальностью. Врачам следует всячески побуждать пациентов к физической активности ради улучшения их психологического состояния, пишут ученые.

По материалам.

Елена Туева