Высокие технологии с усиками

Израильские ученые разработали робота, датчик в котором включает в себя усики саранчи. Этот прибор обладает очень тонким «нюхом» и может участвовать как в распознавании опасных веществ, например на транспорте, так и в диагностике различных заболеваний.

Ведущий автор работы Бен Моаз, профессор инженерного факультета имени Ибы и Аладара Флейшманов в Тель-Авивском университете, не первый раз использует органы чувств саранчи для создания робототехники. Два года назад он встроил в прибор орган слуха насекомого, теперь дело дошло и до органа обоняния.

С практической точки зрения это более насущная идея — прежде всего потому, что качество распознавания запахов у усика саранчи на порядок выше, чем у электронных датчиков.

Усики саранчи расположены на четырехколесном устройстве. Для каждого запаха записан его уникальный электронный код — это сделано методом машинного обучения. Как только молекула вещества, имеющего свой код, появляется на усике, вещество распознается.

Пока что это прототип обонятельного робота, но кажется, ему уже не так далеко до практического применения. Предполагается, что реальное устройство будет не только различать несколько сотен запахов, но и определять, где именно находится источник запаха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нета Швил из Школы неврологии Сагол в лаборатории за работой

Фото: Amir Cohen, Reuters Нета Швил из Школы неврологии Сагол в лаборатории за работой

Фото: Amir Cohen, Reuters

Понятно, какие выгоды сулит тонкий анализатор для обеспечения безопасности, для выявления запрещенных веществ, а также для диагностики множества заболеваний, при которых меняется запах человека (ну или животного).

Даже качество пищевых продуктов может быть измерено при помощи сверхчувствительного биотехнологического робота.

«Запасных частей» в виде усиков саранчи бесконечно много: в плохие годы эти насекомые летают стаями, насчитывающими миллиарды особей.

Биологические «датчики» имеют огромное преимущество перед теми, которые придумывают люди: мало того что они гораздо чувствительнее, так еще и потребление энергии у них минимальное, заключает Бен Моаз.

По материалам.

Ольга Грибова