В Самаре возбудили уголовное дело из-за незаконной смены управляющей компании

Прокуратура выявила факт незаконной смены управляющей компании в Кировском районе Самары. Об этом сообщает надзорный орган.

«Поддельный протокол послужил основанием для заключения договора управления многоквартирным домом №199 по ул. Московское шоссе с УК ЖК "Московское шоссе 199"»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В связи с этим материалы проверки были переданы в орган дознания. После этого отдел полиции по Кировскому району УМВД РФ по Самаре возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документов). Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления.

Георгий Портнов