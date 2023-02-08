Собственников «Горного хрусталя» обязали реставрировать объект

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края утвердила охранное обязательство на ОКН регионального значения «Фабрика-кухня» — здания по ул. Уральской, 85, в котором сейчас располагается торговый центр «Горный хрусталь». Документ опубликован на сайте инспекции. Согласно ему, собственнику этого объекта культурного наследия необходимо в срок до 30 декабря 2026 года провести работы по реставрации южного фасада здания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края Фото: государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Здание по ул. Уральской, 85 было построено в 1929-1932 годах. Тогда на этом месте была центральная площадь соцгородка «Рабочий поселок». Фабрика-кухня была крупным механизированным предприятием общественного питания полного цикла — от первичной обработки сырья до приготовления пищи.

Сейчас здание принадлежит компании «БТ Групп». В январе собственник выставил объект на продажу за 528,4 млн руб. В начале февраля цена актива была снижена до 449,2 млн руб.