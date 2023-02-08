Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ОМК передаст медсанчасть в Выксе для создания нового медицинского комплекса

Выксунский завод Объединенной металлургической компании (ОМК), безвозмездно передаст в собственность Нижегородской области медсанчасть стоимостью 1,3 млрд руб. в рамках создания в Выксе современного медицинского центра. Для его строительства регион заключил концессионное соглашение с ГК «Медси». Медсанчасть ВМЗ станет поликлиникой, рассчитанной на прием до тысячи человек в смену, и войдет в состав нового медцентра.

В нем также будут проходить регулярные медосмотры все сотрудники ВМЗ. Это будет частично компенсировать платежи концедента и снизит нагрузку на бюджет Нижегородской области по концессии. «На заводе ОМК в Выксе работают более 15 тысяч человек. Здоровье наших сотрудников и их семей – наш приоритет. Мы хотим, чтобы каждый выксунец мог в любой момент позаботиться о своем здоровье и получить квалифицированную медицинскую помощь. Благодаря совместному проекту с правительством Нижегородской области и ведущей российской клиникой «Медси» это стало возможным. Скоро в Выксе появится большой современный медицинский центр, где будут диагностическое отделение, роддом, стационар. И я рад, что люди получат высококачественную и доступную медицинскую помощь рядом с домом», — сообщил председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых.

По словам президента ГК «Медси» Елены Брусиловой, для них это первый проект, реализуемый в рамках государственно-частного партнерства: «Он является уникальным, поскольку вся медицинская помощь будет оказываться частным партнером». По концессии в Выксе инвестор хочет построить современный стационар на 336 мест, клинико-диагностический центр с отделением лучевой диагностики и промышленной медицины, станцию скорой медицинской помощи и роддом. Более 3,5 млрд руб. инвестиций вложит концессионер «Медси-Выкса». Весь объем финансирования проекта составит 5,3 млрд руб. Предполагается, что медицинский комплекс будет по ОМС обслуживать 165 тыс. человек из Выксунского, Навашинского, Вознесенского и Кулебакского районов Нижегородской области.

Иван Сергеев

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...