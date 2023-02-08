ОМК передаст медсанчасть в Выксе для создания нового медицинского комплекса

Выксунский завод Объединенной металлургической компании (ОМК), безвозмездно передаст в собственность Нижегородской области медсанчасть стоимостью 1,3 млрд руб. в рамках создания в Выксе современного медицинского центра. Для его строительства регион заключил концессионное соглашение с ГК «Медси». Медсанчасть ВМЗ станет поликлиникой, рассчитанной на прием до тысячи человек в смену, и войдет в состав нового медцентра.

В нем также будут проходить регулярные медосмотры все сотрудники ВМЗ. Это будет частично компенсировать платежи концедента и снизит нагрузку на бюджет Нижегородской области по концессии. «На заводе ОМК в Выксе работают более 15 тысяч человек. Здоровье наших сотрудников и их семей – наш приоритет. Мы хотим, чтобы каждый выксунец мог в любой момент позаботиться о своем здоровье и получить квалифицированную медицинскую помощь. Благодаря совместному проекту с правительством Нижегородской области и ведущей российской клиникой «Медси» это стало возможным. Скоро в Выксе появится большой современный медицинский центр, где будут диагностическое отделение, роддом, стационар. И я рад, что люди получат высококачественную и доступную медицинскую помощь рядом с домом», — сообщил председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых.

По словам президента ГК «Медси» Елены Брусиловой, для них это первый проект, реализуемый в рамках государственно-частного партнерства: «Он является уникальным, поскольку вся медицинская помощь будет оказываться частным партнером». По концессии в Выксе инвестор хочет построить современный стационар на 336 мест, клинико-диагностический центр с отделением лучевой диагностики и промышленной медицины, станцию скорой медицинской помощи и роддом. Более 3,5 млрд руб. инвестиций вложит концессионер «Медси-Выкса». Весь объем финансирования проекта составит 5,3 млрд руб. Предполагается, что медицинский комплекс будет по ОМС обслуживать 165 тыс. человек из Выксунского, Навашинского, Вознесенского и Кулебакского районов Нижегородской области.

Иван Сергеев