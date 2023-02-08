В УГГУ открылся Уральский образовательный центр юных горняков

В Уральском государственном горном университете (УГГУ) открылся Уральский образовательный центр юных геологов, горняков и экологов УГГУ, сообщила пресс-служба вуза. Он создан на базе Уральского геологического музея УГГУ.

«Помещение оснащено интерактивными панелями, мощными микроскопом и бинокуляром, а также экспозицией, посвященной краеведению и разным этапам горного производства: от геологоразведки до получения готовой продукции»,— говорится в сообщении.

Ректор УГГУ Алексей Душин пояснил, что образовательный центр призван создать максимально комфортные условия для занятий школьников в рамках ранней профессиональной ориентации. «Рядом с новым центром, в стенах Уральского геологического музея, расположена одна из богатейших минералогических коллекций в России. Чуть дальше находится современный научный центр УГГУ, где ведутся исследования в области минералогии, петрографии, физико-механический свойств пород и руд, аналитической химии, здесь же — кафедры, осуществляющие масштабные геологические поисковые исследования и изыскания, в том числе экспедиционно. Поэтому лучше места для подготовки юных геологов просто не найти»,— подчеркнул ректор.

Проект реализован при поддержке РМК. «Для школьников очень важно иметь "точку входа" в университет, понимать, чем занимается университет. Наверняка, многие придут к нам для более глубокого погружения и в дальнейшем будут рассматривать специальности в области добычи и обогащения»,— отметила вице-президент РМК Анна Шабарова.

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Алексей Буров