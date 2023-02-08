В 129 школах Прикамья будут организованы бесплатные занятия физкультурой и спортом для жителей региона

На краевой проект по организации занятий физкультурой и спортом на базе образовательных учреждений Пермского края в 2023 году будет выделено 46,5 млн руб. Об этом сегодня в рамках заседания правительства Прикамья рассказала министр физической культуры и спорта региона Татьяна Чеснокова. Она уточнила, что такие занятия будут организованы в 129 школах края на протяжении 11 месяцев этого года.

Каждая школа, участвующая в проекте, получит 360 тыс. руб. на оплату тренеров, оборудования и организацию уборки. Условиями участия в проекте является организация занятий на базе школ не менее двух раз в неделю продолжительностью не менее двух часов. Как отметила госпожа Чеснокова, таким образом воспользоваться услугой смогут 21 тыс. жителей Прикамья. Министр уточнила, что к 2030 году 70% жителей регионы должны быть вовлечены в занятия физкультурой и спортом.