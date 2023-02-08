Музей андеграунда весной планирует открыть бар

Весной в Екатеринбурге планируется открыть бар в Музей андеграунда, сообщила «Ъ-Урал» директор музея Ольга Комлева. По ее словам, он будет размещен в подвале. В ассортименте бара будут фирменные коктейли от андеграундных художников. Кроме того, музей планирует выпустить пиво под названием «Боже, храни андеграунд». Открытие бара ориентировочно запланировано на апрель-май. Его название пока в процессе обсуждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Музей андеграунда открылся 22 апреля 2022 года на основе частной коллекции бизнесмена Павла Неганова. Представляет экспозицию советского неофициального искусства, начиная с 1960-х годов. В музее представлено более 1 тыс. работ, которые разделены по географическому признаку — Свердловск, Москва, Ленинград, Одесса. За девять месяцев музей посетили свыше 20 тыс. человек.

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Николай Яблонский