На модернизацию теплосетей Саратова направят более 3,3 млрд рублей

Администрация Саратова и ПАО «Т Плюс» подписали соглашение о партнерстве на 2023-2024 годы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Романа Бусаргина.

Согласно документу, в течение двух лет на развитие теплосетевой инфраструктуры города будет выделено больше 3,3 млрд руб. На эти средства планируются модернизация, реконструкция и ремонт 34 объектов, в том числе тепломагистрали по улицам Техническая, Рахова, Валовая, Хользунова, Астраханская, Рогожина, котельных на улице Мира. Будет заменен 51 км теплосетей.

Губернатор Роман Бусаргин назвал общей для всех сторон задачей «свести к минимуму аварии, которые оставляют без тепла целые микрорайоны». Соглашение утверждает инвестиционную и ремонтную программы.

Генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер добавил, что новое соглашение дополнит действующую концессию.

Марина Ковалева