Корпоративный кредитный портфель Сбера в СЗФО достиг 1,2 трлн рублей

Корпоративный кредитный портфель Сбера в СЗФО по итогам 2022 года превысил 1,2 трлн руб., за год он вырос на 16%. Об этом 8 февраля рассказал заместитель председателя Северо-Западного филиала ПАО Анатолий Песенников.

Портфель кредитования застройщиков в округе превысил 310 млрд руб., банк финансирует здесь строительство 3,5 млн кв. м. жилья. При этом общий объем выдач займов корпоративным клиентам остался на уровне 2021 года и составил 944 млрд руб., 367 из которых приходится на Санкт-Петербург и Ленобласть. Кроме того, на 12% выросло кредитование малого бизнеса, до 118 млрд руб. Основная часть из них, 75 млрд руб., также пришлась на Петербург и Ленобласть.

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