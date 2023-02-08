Определена дата открытия фестиваля «Тайны горы Крестовой»

В Губахе состоялось заседание оргкомитета фестиваля «Тайны горы Крестовой». Как сообщает пресс-служба краевого правительства, на нем стало известно, что двенадцатый по счету фестиваль в этом году откроется в субботу, 1 июля. Как всегда, открытие пройдет на закате на Крестовой горе хребта Рудянский Спой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Полная программа и билеты появятся ближе к событию на сайте молодежного театра «Доминанта». Председатель оргкомитета фестиваля, директор по стратегическим коммуникациям «Метафракс Групп» Мария Коновалова отметила, что фестиваль войдет в программу празднования 300-летия Перми. «Мы считаем, что идеологически, по своему смыслу, он обязательно должен коснуться этой значимой для всего региона темы»,— пояснила госпожа Коновалова.

«Тайны горы Крестовой» — театральный ландшафтный фестиваль, который проходит с 2012 года в Губахе при поддержке правительства Пермского края и «Метафракс Групп». В рамках фестиваля свои спектакли показывали Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, Московский театр Алексея Рыбникова, театр «Балет Евгения Панфилова», Пермский академический Театр-Театр, Башкирский театр оперы и балета. За прошедшие годы зрителями фестиваля стали около 90 тыс. человек.