Суд обязал администрацию Ижевска обустроить остановку на улице Чугуевского

В столице Удмуртии прокуратура выявила нарушения в деятельности городской службы благоустройства и дорожного хозяйства, которая не приняла меру к обустройству остановки на перекрестке улиц Чугуевского и Карла Маркса. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, жалоба поступила от местного жителя.

В связи с этим руководителю учреждения внесено представление. Однако нарушения не устранены, требования прокурора не исполнены.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию Ижевска обязанности обустроить остановку, расположенную по улице Чугуевского напротив дома № 54 по пр. Квартальный в обоих направлениях. Суд требования удовлетворил в полном объеме.