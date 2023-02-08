В Татарстане водителя осудят за применение насилия в отношении полицейского

В Татарстане будут судить 33-летнего жителя Мамадыша. Он обвиняется в применении насилия и публичном оскорблении полицейского. Об этом говорится в сообщении управления СКР по Татарстану.

Сам инцидент произошел еще летом прошлого года в Мамадыше. Обвиняемый, будучи в нетрезвом виде за рулем легковой машины, потерял управление и врезался в столб. Вскоре на место ЧП приехал полицейский. Он потребовал от обвиняемого пересесть в служебную машину, однако последний в ответ накричал на сотрудника ГИБДД матом.

В итоге обвиняемый был доставлен в больницу на медосвидетельствование. Там он продолжил оскорблять полицейского, а позже схватил его за одежду и перебросил через правое плечо, сотрудник ГИБДД в результате потерял равновесие и оказался на полу, после чего обвиняемый упал на полицейского. В результате потерпевший получил травму коленного сустава.

Вину обвиняемый не признал.

"Ъ-Казань"