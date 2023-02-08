В ПГНИУ назначены проректоры по молодежной и кадровой политике

И. о. ректора Пермского университета Игорь Германов представил коллективу вуза двух новых руководителей. Проректором по кадровой политике и социальным вопросам назначен Игорь Плотников. Ранее он работал в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», где занимал должность заместителя гендиректора по персоналу. В прошлом году он уволился из компании и, по данным «Ъ-Прикамье», сотрудничал с научно-проектным институтом обустройства нефтяных и газовых месторождений ПНИПУ.

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Проректором по молодежной политике стала Ольга Мещерякова. Ранее она была заместителем декана географического факультета ПГНИУ. В этой должности она сменит Елену Малкову.

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Напомним, 1 февраля этого года господин Германов сменил в должности руководителя Пермского университета Дмитрия Красильникова, который возглавлял ПГНИУ с 2020 года. Из проректоров, кроме госпожи Малковой, свой пост пока никто не покинул. Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», управленческая команда вуза «будет меняться постепенно».