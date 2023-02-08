«Россети Тюмень» приобретут резервные источники электроснабжения на 70 млн рублей

Свыше 70 млн рублей направит компания «Россети Тюмень» на приобретение новых резервных источников снабжения электроэнергией. Восемь дизель-генераторных станций и 4 передвижные установки обратной трансформации будут закуплены до конца текущего года. Новая техника необходима для обеспечения временного энергоснабжения населенных пунктов и социально значимых учреждений в период ремонта основного оборудования – линий электропередачи и подстанций.



Энергетики отмечают, что общее количество РИСЭ увеличится на 11 % – до 116 единиц, их общая мощность составит почти 23,5 МВА. Новое оборудование будет направлено в Тюменскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Так, один дизель-генератор мощностью 100 кВт поступит в город Губкинский, а в Тюменский, Тобольский, Ишимский и Заводоуковский районы энергетики направят 7 установок мощностью 630 и 700 кВт. Одной такой станции достаточно для обеспечения электроэнергией более 40 пятиэтажных домов или небольшого населенного пункта.

Закупка РИСЭ осуществляется в рамках инвестиционной программы «Россети Тюмень». Для стабильной работы в особых климатических условиях Арктического региона новая техника должна быть устойчива к перепадам температур и способна функционировать даже при минус 50С.