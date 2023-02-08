«Бескозырка-2023» в сети

«Ростелеком» обеспечил цифровую связь для онлайн-трансляции военно-патриотической акции

«Ростелеком» обеспечил связь для интернет-трансляции юбилейной военно-патриотической акции «Бескозырка-2023» в Новороссийске. Телеком-специалисты проложили несколько оптических кабелей пропускной способностью 100 Мбит/с к пяти площадкам, на которых проходили главные события мероприятия. Во время проведения акции на всех точках включения было организовано дежурство сотрудников сервисного центра компании. В этом году праздник прошел 55-й раз и был посвящен 80-летнему юбилею героической высадки десанта майора Цезаря Куникова на Малую Землю.

«Бескозырка-2023» проходила ночью с 3 на 4 февраля сразу в нескольких местах города: на Площади Героев, у мемориала «Малая Земля», у памятников «Матрос с гранатой», «Цезарь Куников» и в поселке Южная Озереевка, где был высажен февральской ночью 1943 года основной десант под командованием полковника Дмитрия Гордеева. Программа мероприятия началась с массового шествия от памятника «Матрос с гранатой» и продолжилась до самой Малой Земли.

«Подготовка к организации мероприятия была осложнена ливнем и низкой температурой — как говорят сами новороссийцы, "не бывает на "Бескозырку" хорошей погоды". Но, несмотря на все неблагоприятные погодные условия, технические сотрудники показали себя с лучшей стороны. Проложив в короткие сроки около 1,5 тыс. метров волоконно-оптических линий связи, они обеспечили требуемый уровень качества связи для трансляции в интернете»,— отметил директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

Накануне события эксперты «Ростелекома» вместе с представителями телерадиокомпаний протестировали работоспособность подготовленных для онлайн-трансляции каналов связи. Во время пробного и основного включения сигнал был стабильным и обеспечил оптимальную скорость передачи данных, а также высокое качество изображения и звука. Онлайн-трансляция велась на сайтах региональных телеканалов «Кубань24», «Краснодар» и «Новороссийское телевидение».

«Военно-патриотическая акция "Бескозырка" — символ стойкости и мужества освободителей города и значимое ежегодное событие. Малая Земля широко известна за пределами Новороссийска и привлекает множество гостей со всей страны. В этот юбилейный год мы отмечаем 80-летие с начала военной эпопеи, заложившей основу для изгнания захватчиков из нашего прекрасного города. Возможность его трансляции в режиме реального времени имела большое значение: нам важно, чтобы все желающие, кто не смог посетить событие, приобщились к нему и оценили его важность и масштаб, когда более 50 тыс. жителей со свечами в руках пошли от проспекта Ленина до Малой Земли почтить память героев-моряков»,— рассказал Евгений Азизов, управляющий делами администрации г. Новороссийска.

Военно-патриотическая акция «Бескозырка» проводится каждый год в течение 55 лет в память о подвиге советских моряков, павших в боях за освобождение Новороссийска. 80 лет назад февральской ночью десант под руководством Цезаря Куникова произвел высадку на Малую Землю. Героическая оборона Малой Земли длилась 225 дней и ночей и закончилась освобождением города Новороссийска.

Получить подробную информацию о проектах «Ростелекома», реализуемых в национальных интересах, можно на официальном сайте компании.

Читайте нас в Telegram

http://afinagroup.ru/