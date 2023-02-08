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Коммерсантъ FM
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Реальные выбросы гибридных автомобилей оказались гораздо выше заявленных

Неправительственная организация Transport & Environment (T&E) совместно с Грацским техническим университетом (Австрия) выяснили, что гибридные автомобили нескольких ведущих концернов на практике выделяют гораздо большие объемы углекислого газа, чем заявлено производителями.

Организация уже проводила схожее исследование в 2020 году и тогда пришла к выводу, что производители авто с гибридной силовой установкой намеренно занижали уровень вредных выбросов таких машин ради разрешения на их продажу в ЕС. Тогда T&E проверяла три гибридных кроссовера — BMW X5, Volvo XC60 и Mitsubishi Outlander, чьи реальные показатели выброса CO2 оказались на 28%, 62% и 89% выше заявленных.

На этот раз организация отправила на проверку более новые модели гибридных автомобилей — BMW 3-й серии, Peugeot 308 и Renault Megane. В результате тесты показали, что при идеальных условиях (когда батарея автомобиля полностью заряжена на момент начала поездки) BMW 3-й серии с гибридным двигателем выбрасывает 112 г на километр пути вместо заявленных 36 г, то есть почти втрое больше. Реальный показатель Renault Megane оказался на 70% выше заявленного (50 г против 30 г), а Peugeot — на 20% (33 г против 27 г). А при разряженных батареях уровень выбросов у всех автомобилей оказался в 5–7 раз выше заявленного.

При этом из трех тестировавшихся автомобилей только Renault смог преодолеть заявленное расстояние на одной зарядке гибридного двигателя. Гибридной силовой установки BMW хватило на 74% заявленного производителем пути, а Peugeot — 53%.

«Гибридные автомобили преподносятся как идеальное сочетание электрического двигателя для коротких поездок и бензинового двигателя для дальних поездок. Но тестирование в реальном мире показывает, что это миф,— подытожила менеджер по исследованию выбросов автотранспорта T&E Анна Краинска.— В городских условиях только один из гибридных авто подтвердил заявленный диапазон работы на электродвигателе, в то время как все три автомобиля выбрасывают больше CO2, чем заявлено, при использовании только ДВС».

Автоконцерны в ответ на эти и другие исследования такого рода традиционно отвечают, что они обязаны указывать результаты исследований в лабораторных условиях в соответствии со строгими международными нормативами тестирования легковых авто. «Вождение на дороге представляет собой бесконечную изменчивость множества критериев, а поэтому неудивительно, что существуют некоторые отличия от показателей лабораторных исследований»,— заявила представительница BMW.

Кирилл Сарханянц

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