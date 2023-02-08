В Тюмени хотят назвать улицу в честь военного, погибшего на спецоперации на Украине

Улице на территории планировочного района № 19 «Плехановский» могут присвоить имя капитана подразделения спецназначения ВДВ Григория Турубарова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в департаменте земельных отношений и градостроительства.

С предложением назвать улицу в честь погибшего военного выступило Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (ТВВИКУ) им. А.И. Прошлякова.

Капитан Григорий Турубаров родился в 1987 году. Погиб 14 апреля 2022 года при выполнении боевой задачи на Донбассе. Президент Владимир Путин посмертно нагрудил военного орденом Мужества «За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга».

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