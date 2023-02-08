Рабочая группа по вопросам спецоперации посетила строящийся гарнизон в Курской области

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал о посещении рабочей группой по вопросам специальной военной операции (СВО) строящегося учебного центра Курского территориального гарнизона, который рассчитан почти на 4,5 тыс. человек. Сейчас в нем проходят обучение около тысячи мобилизованных и контрактников.

По словам господина Турчака, военнослужащие проходят тактическую, огневую и инженерную подготовку, а также отрабатывают навыки тактической медицины, радиационной, химической и биологической защиты. С ними работают профессиональные инструкторы с боевым опытом. Среди обучающихся, по словам Андрея Турчака, есть те, кто уже был в зоне СВО.

Судя по его сообщению в Telegram-канале, строительство учебного центра еще идет: «Строители зашли сюда в конце января. К началу марта планируют полностью завершить работы. Регион помогает с дорогой и организацией водоснабжения, вместе с ''Россетями'' тянет высоковольтную линию». Господин Турчак поблагодарил всех, кто участвует в оборудовании лагеря, отметив, что «военнослужащие всем довольны и всем обеспечены». Рабочая группа по вопросам СВО, по его словам, не получает жалобы на проблемы с выплатами мобилизованным.

Ранее Андрей Турчак вместе с курским губернатором Романом Старовойтом посетили один из взводных опорных пунктов на границе с Украиной. В ближайшую неделю там высадится мотострелковый взвод, состоящий из мобилизованных из разных регионов.

Сергей Толмачев, Воронеж