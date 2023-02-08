В Татарстане ежегодные затраты на научную деятельность превысили 20 млрд рублей

Ежегодные затраты на научную деятельность в Татарстане впервые превысили 20 млрд руб. Об этом на заседании в честь Дня российской науки заявил глава региона Рустам Минниханов.

«Зародившиеся еще в 19 веке ведущие казанские научные школы прославили республику далеко за ее пределами. Нынешнее поколение татарстанских ученых достойно продолжает дело предшественников», — отметил господин Минниханов.

Он добавил, что Татарстан занял пятую строчку среди регионов РФ в рейтинге научно-технического развития. Всего в республике работают 13 тыс. ученых.

"Ъ-Казань"