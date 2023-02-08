Научно-производственный центр за 4,9 млрд рублей планируется создать в Красноярском крае

Компания «Брайт энерго» планирует создать в Красноярском крае научно-производственный центр. Инвестиции в проект оцениваются в 4,9 млрд руб., сообщается на сайте Корпорации развития Енисейской Сибири.

Планируется создание кластера, объединяющего производственный цех, научный и образовательный комплексы. «Проект направлен на обеспечение потребности электросетевых организаций Сибирского федерального округа электротехническими товарами», - уточняется в сообщении. Начало работ на площадке - второй квартал 2023 года.

ООО «Брайт энерго» выполняет комплексные поставки для электросетевых организаций, а также строительно-монтажных работ. В 2023 году компания участвует в ремонтной программе филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго». По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Брайт энерго» зарегистрировано в Красноярском крае в 2014 году. Уставной капитал – 1 млн руб. Владелец компании – Илья Власов.

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Анна Егорова