Нижегородские депутаты просят у правительства РФ денег на борьбу с борщевиком

Законодательное собрание Нижегородской области предлагает правительству РФ разработать федеральную программу по борьбе с борщевиком. Проект соответствующего обращения на имя заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко внесен на рассмотрение областного парламента.

По данным регионального правительства, в Нижегородской области площади, занятые борщевиком, по итогам 2022 года составляли почти 6,4 тыс. га. При этом наблюдается тенденция устойчивого роста площади зарастания борщевиком. Распространение этого растения характерно для 45 из 51 района. В 2022 году на борьбу с борщевиком из областного и муниципальных бюджетов было направлено 29 млн руб.

В обращении депутатов отмечается, что принимаемых на региональном уровне мер недостаточно, так как для эффективной борьбы с сорняком необходима химическая обработка зараженной площади в течение не менее трех лет подряд. Это влечет за собой значительные финансовые затраты. Поэтому нижегородские депутаты просят правительство РФ рассмотреть вопрос о разработке и принятии специальной госпрограммы по борьбе с борщевиком с финансированием мероприятий из федерального бюджета.

Андрей Репин