Виктор Вексельберг обещал поддержку инвестпроектам «Т Плюс» в Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обсудил с председателем совета директоров ГК «Ренова» Виктором Вексельбергом сотрудничество в сфере модернизации проблемных теплосетей в регионе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В качестве примера господин Бусаргин привел магистраль на улице Технической, где за этот отопсезон произошло несколько коммунальных аварий.

Глава региона упомянул необходимость провести перерасчеты за горячую воду и отопление в случае некорректных начислений и работу колл-центров.

Господин Вексельберг отметил, что сфера ЖКХ «требует много усилий, но важно, что в этой области у нас выстроен партнерский диалог». Он обещал, что область «в среднесрочной перспективе справится с вызовами». Акционер намерен уделять внимание региону, поддерживать инвестпроекты и следить за кадровой политикой в компании.

Марина Ковалева