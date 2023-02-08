98% жителей Удмуртии страдают от болезней зубов и полости рта

В Удмуртии от болезней зубов и полости рта страдают до 98% жителей региона, сообщает пресс-служба минздрава республики. Самой распространенной проблемой является кариес зубов и его осложнения, воспалительные заболевания десен и слизистой рта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

Ежегодно в медицинские учреждения региона по поводу кариеса и его осложнений впервые обращается около 500 тыс. человек, удаляется 176 тыс. зубов.

Как рассказала главный внештатный стоматолог минздрава Удмуртии Елена Щеголева, опасность стоматологических очагов инфекции заключается в том, что микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности поддерживают хроническую интоксикацию и аллергизацию организма. В результате организм ослабевает и становится восприимчив к неблагоприятным факторам.