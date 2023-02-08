В Славянском районе дебошир напал на приехавшего на вызов полицейского

В Славянском районе дебошир напал на участкового уполномоченного полиции, приехавшего на вызов. По данному факту в ГУ МВД по Краснодарскому краю организовали проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Вечером 7 февраля в дежурную часть ОМВД по Славянскому району 47-летняя женщина сообщила, что ей угрожает супруг. На место прибыл старший участковый уполномоченный полиции. В доме полицейский увидел, что 45-летний ранее судимый супруг женщины угрожал ей физической расправой. По внешним признакам мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Полицейский попытался успокоить мужчину, но тот схватил железную цепь и напал на него. Участковый обезоружил мужчину и доставил его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

На мужчину составили административный протокол по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). Также его подозревают по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего. Материалы проверки направят в территориальное подразделение СК России для принятия процессуального решения.

Татьяна Ручкина

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