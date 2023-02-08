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В Прикамье закончилась вакцина «Спутник Лайт»

В Пермском крае закончилась вакцина «Спутник Лайт», которую применяли для ревакцинации против COVID-19. Об этом сообщает в своем телеграм-канале интернет-журнал «Звезда». В министерстве здравоохранения региона изданию подтвердили эту информацию. В ведомстве пояснили, что в настоящее время сроки поставки данной вакцины на территорию Прикамья не известны. «Министерство предлагает гражданам рассмотреть возможность вакцинации от COVID-19 вакциной “Гам-Ковид-Вак”, зарегистрированной в установленном порядке, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению препарата. В настоящее время вакцина “Гам-Ковид-Вак” имеется в наличии во всех медицинских организациях Пермского края в количестве 103 430 доз»,— отметили в краевом минздраве.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

За последние сутки в Прикамье было выявлено 194 новых случая COVID-19. Всего с начала распространения инфекции в регионе было зарегистрировано 459 582 случаев заражения коронавирусом.

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