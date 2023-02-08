Дефицит бюджета Алтайского края увеличат в полтора раза

Правительство Алтайского края планирует увеличить расходы бюджета региона 2023 года на 7,45 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала правительства по итогам заседания 8 февраля. По его данным, соответствующие поправки внесены в заксобрание региона.

Согласно сообщению, дополнительные средства пойдут на дорожную деятельность и приобретение новой техники, увеличение зарплат и социальных выплат, а также строительство и ремонт социальных учреждений. Например, министерство транспорта предложило увеличить дорожный фонд Алтайского края на 1,5 млрд руб., а также приобрести муниципалитетам дорожную и коммунальную технику на 0,5 млрд руб. Дополнительные средства для финансовой поддержки органов местного самоуправления предусмотрены в объеме 2,7 млрд руб.

«Мы заинтересованы в том, чтобы в 2023 году найти дополнительные возможности пополнения бюджета Алтайского края, чтобы еще больше профинансировать дорожную деятельность, строительство и ремонт социальных объектов и другие особо важные направления»,– заявил губернатор Виктор Томенко.

По данным краевого правительства, в результате увеличения расходов на 7,45 млрд руб. (до 165,7 млрд руб.) дефицит бюджета составит 21,1 млрд руб., оставшись в рамках бюджетного законодательства.

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Валерий Лавский