Жителей Геленджика попросили без надобности не выходить на улицу из-за плохой погоды

Муниципальный центр управления Геленджика попросил жителей и гостей города-курорта без надобности не выходить на улицу ввиду сохранения плохих погодных условий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ситуация в Геленджике 8 февраля 2023 года

Фото: МЦУ Геленджика Ситуация в Геленджике 8 февраля 2023 года

Фото: МЦУ Геленджика

Утром ГУМЧС по Краснодарскому краю сообщало, что сильным ветром в городе повалило 17 деревьев, перевернуло один грузовик, повреждена крыша на одном из домов. Для большегрузных автомобилей со вторника закрыт проезд на участке трассы М4 «Дон» между Геленджиком и Новороссийском. Всю минувшую ночь на заснеженных улицах работали бригады предприятий по благоустройству, они убирали снег и посыпали улицы и дороги города пескосоляной смесью.

По данным метеослужбы, 8 февраля на участке Анапа — Новороссийск — Геленджик ожидается ураганный ветер и обледенение судов. На указанном участке ожидается ветер с порывами 30–34 м/с. В отдельных районах они могут достигнуть 35–38 м/с. Высота волн ожидается на уровне 1,5–2,5 м. На территории Кубани продолжают действовать экстренные предупреждения по сильному ветру и волнению моря, а также лавиноопасности.

Михаил Волкодав

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