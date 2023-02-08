В Пермском крае с нетрезвых водителей взыскали более 77 млн рублей штрафов

В 2022 году на исполнении в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Пермскому краю находилось более 7 тыс. исполнительных производств о взыскании административных штрафов за управление транспортным средством в состоянии опьянения, что на 5% меньше, чем в 2021-м. В пресс-службе ГУФССП отметили, что тенденция к снижению поступления исполнительных производств данной категории наблюдается уже второй год подряд.

В целях принудительного взыскания штрафов за нетрезвую езду в прошлом году было арестовано имущество у 311 должников на общую сумму более 23 млн руб. Временно ограничен выезд из РФ более 1,5 тыс. правонарушителей.

В результате применения мер принудительного исполнения окончено и прекращено в минувшем году более 4 тыс. исполнительных производств данной категории. В общей сложности с должников взыскано более 77 млн руб.