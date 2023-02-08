В Сочи за два года поставят 51 автобус на метане

В ближайшие два года государственная транспортная лизинговая компания поставит в Сочи по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 51 автобус на метане. 25 из них курорт получит уже в этом году, сообщает пресс-служба администрации города.

В новых автобусах установят видеокамеры с онлайн-доступом из диспетчерской и валидаторы для бескондукторной оплаты проезда. Новый транспорт будет соответствовать требованиям безбарьерной среды. Кроме того, его оснастят мониторингом состояния водителя и климатическим контролем салона автобуса.

По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вячеслава Бауэра, в прошлом году в Сочи по нацпроекту поступило 26 автобусов на газомоторном топливе. Они работают в центре города на маршрутах №12 и №17.

Татьяна Ручкина

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