В отношении сотрудников Аксайского отдела полиции возбуждено уголовное дело из-за взятки

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями полиции Аксайского района стали фигурантами уголовного дела о даче взятки, сообщил источник «Ъ-Юг» в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник, задержано двое посредников, которые, предположительно, передали денежные средства сотрудникам полиции. Один передал другому взятку в размере 250 тыс. руб. СУ СКР Ростовской области возбудил уголовное дело по п. Б ч.3 ст.291.1 УК (посредничество при даче взятки).

«В отношении неустановленных сотрудников ОЭБиПК ОМВД возбуждено уголовное дело по п. А, В ч. 5 ст.290 УК РФ (получение взятки)», — также сообщил источник.

Анастасия Назарова