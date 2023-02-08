В Ростове с 18 марта на трёх улицах будет введено одностороннее движение

Схема движения на трех улицах в центре Ростова будет изменена. Об этом сообщает департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения города. В ведомстве уточнили, что нововведения необходимы для повышения пропускной способности и безопасности водителей и пешеходов.
Фото: пресс-служба департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону
С 18 марта одностороннее движение введут на улицах:
—ул. Лермонтовская (на отрезке от пер. Университетский до пер. Крепостной в восточном направлении);
—ул. Тельмана (от пер. Университетский до пер. Крепостной в западном направлении);
—ул. греческого Города Волос (от пер. Университетский до пер. Крепостной в восточном направлении).
Ранее сообщалось, что в Ростове на улице Суворова с 18 февраля организуют одностороннее движение для транспорта.