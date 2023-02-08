В Ростове с 18 марта на трёх улицах будет введено одностороннее движение

Схема движения на трех улицах в центре Ростова будет изменена. Об этом сообщает департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения города. В ведомстве уточнили, что нововведения необходимы для повышения пропускной способности и безопасности водителей и пешеходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону

С 18 марта одностороннее движение введут на улицах:

—ул. Лермонтовская (на отрезке от пер. Университетский до пер. Крепостной в восточном направлении);

—ул. Тельмана (от пер. Университетский до пер. Крепостной в западном направлении);

—ул. греческого Города Волос (от пер. Университетский до пер. Крепостной в восточном направлении).

Ранее сообщалось, что в Ростове на улице Суворова с 18 февраля организуют одностороннее движение для транспорта.

Анастасия Ермолаева