Супругов из Средней Азии в Удмуртии обвиняют в организации незаконной миграции

В Удмуртии 57-летних супругов из Завьяловского района, уроженцев стран Средней Азии, обвиняют в организации незаконной миграции и фиктивной постановке на учет (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, ст. 322.3 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

По версии следствия, супруги заключили фиктивные трудовые договоры с 35 своими земляками, находящимися на территории Удмуртии. Документ предоставлял им право пребывать на территории России. В это же время мужчина фиктивно зарегистрировал по месту своего жительства пять иностранцев.

Супругам грозит до семи лет лишения свободы.