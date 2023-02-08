Полномочия председателя инфраструктурного комитета заксобрания могут быть прекращены задним числом

В Законодательном собрании Пермского края подтвердили ранее появившуюся информацию о том, что председатель комитета по развитию инфраструктуры Антон Удальев написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата. В пресс-службе регионального парламента сообщили, что он уже внес в заксобрание проект соответствующего постановления, который будет рассмотрен на ближайшем заседании 16 февраля. Согласно документу и тексту заявления, в случае принятия проекта постановления депутатские полномочия господина Удальева будут прекращены с 24 января 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сам Антон Удальев ранее заявил «Ъ-Прикамье», что «не готов комментировать ситуацию до 16 февраля».

В конце января стало известно, что Антон Удальев может перейти на работу в правительство Москвы. Ожидается, что парламентарий займет пост заместителя руководителя департамента ЖКХ по вопросам дорожного строительства. По данным «Ъ-Прикамье», господин Удальев должен был выйти на новую работу в 20-х числах января, но не успел сложить депутатские полномочия.

Наиболее вероятным кандидатом на должность председателя инфраструктурного комитета краевого парламента считается депутат и внештатный советник губернатора Прикамья по вопросам строительства Павел Черепанов. В случае ухода господина Удальева из парламента будут также объявлены довыборы по одномандатному округу №17.