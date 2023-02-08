Лада Мокроусова предлагает оптимизировать структуру администрации Саратова

Руководство Саратова объявило об изменении структуры администрации. Проект такого решения внесла на рассмотрение гордумы глава города Лада Мокроусова.

Госпожа Мокроусова предлагает упразднить четыре руководящие должности в структуре администрации – первого заместителя и председателей комитетов - по жилищно-коммунальному хозяйству, по строительству и инженерной защите, по экономике. Их полномочия будут возложены на профильных заместителей главы Саратова.

«Обозначенные преобразования затронут руководящий состав и принесут экономию в бюджет города», - отметила госпожа Мокроусова.

Она назвала структуру администрации «развивающимся механизмом, который постоянно находится в движении, требующим обновления для максимально эффективной работы».

Марина Ковалева