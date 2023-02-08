На Ставрополье завели уголовное дело в связи с гибелью птиц в Апанасенковском районе

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 249 УК РФ (нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия). Основанием процессуальных действий стала гибель 1330 особей птиц в Апанасенковском районе, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

По данным Следственного управления, в феврале текущего года на территории района было обнаружено 1010 погибших особей утки-кряквы, 260 белых лебедей, 20 белолобых гусей и 10 чаек. В патологическом материале был выявлен яд, содержащий фосфорорганические соединения.

«В феврале текущего года при несоблюдении технологии применения препарата, используемого для борьбы с грызунами, он был распространен на поверхности почвы, в результате чего наступили тяжкие последствия для окружающей среды», — сообщает пресс-служба управления.

Правоохранительные органы проводят следственные и иные процессуальные действия, собирают улики. Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что с поверхности Дундинского водохранилища в Апанасенковском районе Ставрополья было собрано 3 тыс. голов падшей птицы.

Также ранее «Ъ-Юг» писал, что на Ставрополье идет расследование в связи с массовой гибелью серых журавлей, занесенных в Красную книгу.

Анастасия Назарова