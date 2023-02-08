В Пермском крае выросла стоимость похорон

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края опубликовало постановление о согласовании стоимости услуг, предоставляемых по гарантированному перечню услуг по погребению на 2023 год. Как следует из документа, для органов местного самоуправления Гайнского, Косинского, Кочевского, Красновишерского и Чердынского округов максимальная стоимость данных услуг согласована в размере 9352,18 руб., для остальных территорий региона — 8962,50 руб. Новые расценки начали действовать с 1 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В 2022 году максимальный размер пособия на погребение в регионе составлял 8009,38 руб. Повышенным пособие было только в Гайнском, Косинском и Кочевском округах — 8357,62 руб.

Гарантированный перечень услуг по погребению на безвозмездной основе оказывается родственникам умерших в соответствии с ФЗ «О погребении и похоронном деле». Стоимость услуг, предоставляемых по этому перечню, определяется органами местного самоуправления по согласованию с Фондом пенсионного и социального страхования РФ и органами власти субъектов.