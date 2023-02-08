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Коммерсантъ FM
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Икона икон

Анна Минакова — о личной коллекции Андре Леона Тэлли

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие лоты будут представлены на торгах Christie’s.

Фото: christies.com

Фото: christies.com

До 15 февраля включительно на серии онлайн-аукционов Christie’s продают вещи из личной коллекции Андре Леона Тэлли — человека, влияние которого на мир моды сложно переоценить. Знаменитый редактор американского Vogue и настоящая икона стиля.

Как написали о нем в предаукционной статье, «известный своей яркой личностью и эксцентричным стилем — часто он был одет в халаты до пола или струящиеся кафтаны. С багажом Louis Vuitton или в уггах — Тэлли верил в моду как средство самовыражения личности». В этой же статье Телли дают идеальный для него эпитет — «икона икон». Так что, думаю, те самые иконы будут в битве за предметы из его личной коллекции более чем активны.

Среди лотов знаменитые яркие кафтаны, причем по очень разумной цене — эстимейт Diane von Furstenberg, дизайн которых был кастомизирован специально для Тэлли, всего $500-700. В $800-1200 оценили иллюстрации Карла Лагерфельда. Есть лоты и в другой ценовой категории. Принт Энди Уорхола, например, оценили в $150-200 тыс.

А еще пиджаки Chanel, болеро Herve Leger, плащ Vivienne Westwood, а кроме того, куртки и пальто из аллигатора и крокодила от Prada. В ассортименте. И кафтаны, кафтаны, кафтаны. А еще украшения, багаж, предметы интерьера и так далее. В общем, не поленитесь зайти на сайт аукционного дома, хотя бы чтобы посмотреть на эти разнообразные «средства самовыражения личности».

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